Март, 09 в 15:38

В Киеве постепенно восстанавливают теплоснабжение домов, оставшихся без тепла из-за новой массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Восстановлением теплоснабжения занимается компания Киевтеплоэнерго.

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– Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла, — подчеркнул Кличко.

По его словам, это, в основном, здания в центре Киева и на левом берегу города.

Восстановление теплоснабжения производится поэтапно. Специалисты учитывают технические особенности столичных сетей и оборудования.

Кличко уточнил, что при атаке РФ из-за обесточивания котельных были применены экстренные алгоритмы. Более половины котельных столицы переключили на генераторы (альтернативные источники электроснабжения).

Как известно, в результате сегодняшней ракетной атаки 40% потребителей в Киеве остались без отопления. Это произошло из-за экстренных отключений света.

Известно о попадании российской гиперзвуковой ракеты Кинжал в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко