В Киеве уже возобновили теплоснабжение для 300 жилых домов – Кличко
В Киеве постепенно восстанавливают теплоснабжение домов, оставшихся без тепла из-за новой массированной ракетной атаки РФ.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Восстановлением теплоснабжения занимается компания Киевтеплоэнерго.
– Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла, — подчеркнул Кличко.
По его словам, это, в основном, здания в центре Киева и на левом берегу города.
Восстановление теплоснабжения производится поэтапно. Специалисты учитывают технические особенности столичных сетей и оборудования.
Кличко уточнил, что при атаке РФ из-за обесточивания котельных были применены экстренные алгоритмы. Более половины котельных столицы переключили на генераторы (альтернативные источники электроснабжения).
Как известно, в результате сегодняшней ракетной атаки 40% потребителей в Киеве остались без отопления. Это произошло из-за экстренных отключений света.
Известно о попадании российской гиперзвуковой ракеты Кинжал в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.
Источник: Telegram-канал Виталия Кличко