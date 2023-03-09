Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Киеве уже возобновили теплоснабжение для 300 жилых домов – Кличко

Юлия Соколова, редактор ленты
кіт на теплій батареї
Фото: Depositphotos

В Киеве постепенно восстанавливают теплоснабжение домов, оставшихся без тепла из-за новой массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Восстановлением теплоснабжения занимается компания Киевтеплоэнерго.

Сейчас смотрят

– Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов. Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла, — подчеркнул Кличко.

По его словам, это, в основном, здания в центре Киева и на левом берегу города.

Восстановление теплоснабжения производится поэтапно. Специалисты учитывают технические особенности столичных сетей и оборудования.

Кличко уточнил, что при атаке РФ из-за обесточивания котельных были применены экстренные алгоритмы. Более половины котельных столицы переключили на генераторы (альтернативные источники электроснабжения).

Как известно, в результате сегодняшней ракетной атаки 40% потребителей в Киеве остались без отопления. Это произошло из-за экстренных отключений света.

Известно о попадании российской гиперзвуковой ракеты Кинжал в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.

Читайте
Взрывы в Киеве: в Святошинском районе двое пострадавших, горят автомобили

Источник: Telegram-канал Виталия Кличко

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка