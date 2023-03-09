Березень, 09 в 15:38

У Києві поступово відновлюють теплопостачання будинків, які залишилися без тепла через нову масовану ракетну атаку РФ.

Про це поінформував мер столиці Віталій Кличко.

Відновленням постачання тепла займається компанія Київтеплоенерго.

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– Уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла, – наголосив Кличко.

За його словами, це в основному будівлі в центрі Києва та на лівому березі міста.

Відновлення теплопостачання проводиться поетапно. Фахівці враховують технічні особливості столичних мереж та обладнання.

Кличко уточнив, що під час атаки РФ через знеструмлення котелень були застосовані екстрені алгоритми. Понад половину котельних столиці переключили на генератори (альтернативні джерела електропостачання).

Як відомо, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки 40% споживачів у Києві залишилися без опалення. Це сталося через екстрені відключення світла.

Відомо про влучання російської гіперзвукової ракети Кинджал в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі столиці.

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка