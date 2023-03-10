Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в Киев
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В пятницу, 10 марта, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла в Киев.
Санна Марин вместе с Владимиром Зеленским возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.
Также лидеры двух стран почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), прощание с которым сегодня проходит в Киеве.
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Недавно премьер-министр Финляндии анонсировала 13-й пакет оборонной помощи Украине.
Марин отметила, что содержание пакета не оглашается публично, но благодаря хорошо налаженному сотрудничеству учитываются запросы Украины.
Кроме этого, Финляндия передаст ВСУ три своих Leopard 2 для разминирования.