Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала до Києва

Березень, 10 в 14:07

У п’ятницю, 10 березня, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула до Києва.

Санна Марін разом із Володимиром Зеленським поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Також лідери двох країн вшанували пам’ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), прощання з яким сьогодні відбувається у Києві.

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Нещодавно прем’єр-міністерка Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні.

Марін зазначила, що зміст пакету не оголошується публічно, але завдяки добре налагодженій співпраці враховуються запити України.

Крім цього, Фінляндія передасть ЗСУ три свої Leopard 2 для розмінування.