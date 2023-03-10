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Факти / Україна

Спершу виснажимо росіян: Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися за два місяці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують готуватися до контрнаступу, він може розпочатися за два місяці.

Про це в інтерв’ю La Stampa сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що ЗСУ для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.

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– Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети великої дальності, – сказав він.

Подоляк зазначив, що Бахмут на Донеччині залишається стратегічно важливим, це дає змогу завершити підготовку до наступальних дій.

– Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців, – додав радник голови ОП.

Раніше видання The Economist з посиланням на джерела повідомило, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні.

Наразі українська армія трансформується відповідно до нової військової допомоги Заходу. Втім, боєприпаси та повітряні потужності радянського зразка залишаються проблемою для ЗСУ.

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