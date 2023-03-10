Спершу виснажимо росіян: Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися за два місяці
Українські військові продовжують готуватися до контрнаступу, він може розпочатися за два місяці.
Про це в інтерв’ю La Stampa сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він наголосив, що ЗСУ для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.
– Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети великої дальності, – сказав він.
Подоляк зазначив, що Бахмут на Донеччині залишається стратегічно важливим, це дає змогу завершити підготовку до наступальних дій.
– Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців, – додав радник голови ОП.
Раніше видання The Economist з посиланням на джерела повідомило, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні.
Наразі українська армія трансформується відповідно до нової військової допомоги Заходу. Втім, боєприпаси та повітряні потужності радянського зразка залишаються проблемою для ЗСУ.