Март, 10 в 18:01

Посреди дня, 10 марта, во временно захваченном россиянами Мариуполе прогремело около 20 взрывов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

— Около 20 взрывов прогремело в Мариуполе. Эпицентр в Кальмиусском районе. Детали позже. Но вечер перестает быть томным, — написал он.

Если за взрывами стоят Вооруженные силы Украины, то, вероятно, атаки были осуществлены по военным объектам оккупантов из РФ.

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Примечательно, что Андрющенко также сообщил, что в оккупированный Мариуполь сегодня прибыли топ-чиновники из России.

— Сегодня в Мариуполе была пока неустановленная топ-мраzота из Московии. Инспектировала тренировки российских мобилизованных в с. Ялта. Перемещалась по городу кортежем с мигалками на трех внедорожниках. Это первое подобное перемещение, даже при визите других кортежей автосирены не применялись, — написал он.

Кроме того, по его данным, в районе Мариуполя был замечен вертолет оккупантов.

— Подробности выясняем. На визит ради пропаганды не похоже. Скорее на срочную и внезапную инспекцию, — добавил он.

Напомним, оккупационные власти Мариуполя и России долгое время считали, что оккупированный город находится вне зоны досягаемости украинских защитников и ВСУ туда не могут попасть. Впрочем, после взрывов в Мариуполе в феврале и марте 2023 года они, вероятно, изменили мнение.

Примечательно, что СНБО не отрицает, что взрывы в оккупированном Мариуполе являются результатом работы ВСУ.