Закрывает схемы на десятки миллиардов: Зеленский объяснил санкционный шаг против игорного бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил о новом санкционном шаге Украины против физических и юридических лиц, связанных с Россией и о его причинах.
– Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации, — отметил глава государства.
Он сообщил, что “решение готовилось какое-то время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов”.
– И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами, – добавил он.
Напомним, что соответствующий указ №145/2023 относительно санкций против букмекерских компаний из РФ и Украин был опубликован на сайте главы Украинского государства 10 марта.