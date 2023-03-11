Закрывает схемы на десятки миллиардов: Зеленский объяснил санкционный шаг против игорного бизнеса

Март, 11 в 20:03

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил о новом санкционном шаге Украины против физических и юридических лиц, связанных с Россией и о его причинах.

– Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации, — отметил глава государства.

Он сообщил, что “решение готовилось какое-то время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов”.

– И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами, – добавил он.

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Напомним, что соответствующий указ №145/2023 относительно санкций против букмекерских компаний из РФ и Украин был опубликован на сайте главы Украинского государства 10 марта.