Закриває схеми на десятки мільярдів: Зеленський пояснив санкційний крок проти грального бізнесу
Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про новий санкційний крок України проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією та про його причини.
– Відповідний указ оприлюднений. Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації, – зазначив голова держави.
Він повідомив, що “рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьовано і закриває схеми на десятки мільярдів”.
– І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами, – додав він.
Нагадаємо, що відповідний указ №145/2023 щодо санкцій проти букмекерських компаній було опубліковано на сайті глави Української держави 10 березня.