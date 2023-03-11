Закриває схеми на десятки мільярдів: Зеленський пояснив санкційний крок проти грального бізнесу

Березень, 11 в 20:03

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про новий санкційний крок України проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією та про його причини.

– Відповідний указ оприлюднений. Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації, – зазначив голова держави.

Він повідомив, що “рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьовано і закриває схеми на десятки мільярдів”.

– І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами, – додав він.

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Нагадаємо, що відповідний указ №145/2023 щодо санкцій проти букмекерських компаній було опубліковано на сайті глави Української держави 10 березня.