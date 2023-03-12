Шукали системи Patriot. В ОК Південь розповіли про тактику росіян під час останнього масованого обстрілу

Березень, 12 в 10:56

Масована атака РФ 9 березня не стала для України несподіванкою. Окупанти хотіли перевірити, чи Україна вже має системи Patriot.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО, – сказала вона.

За її словами, спочатку росіяни атакували Україну Шахідами, обстрілюючи певні об’єкти та відволікаючи нашу ППО. Згодом був удар різними типами ракет, які вже використовувалися, зокрема для пошуку протиповітряної оборони. Наступним етапом стало застосування БПЛА для перевірки результатів ударів і дорозвідування роботи ППО. Наостанок війська РФ здійснили нову хвилю обстрілів балістичними ракетами.

Зараз дивляться

– Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб хоч якісь перемоги собі приписати. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді, – додала Гуменюк.

Уночі 9 березня російські війська завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Окупанти випустили 81 ракету різного базування.