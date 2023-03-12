Я не очікую, що постачання винищувачів відбудеться найближчим часом – Дмитро Кулеба

Березень, 12 в 12:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує постачання винищувачів F-16 найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

Кулеба зазначив, що причина полягає в складності постачання з логістичної та технічної точки зору.

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– Тому ми говоримо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про постачання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на навчання, – сказав він.

Нагадаємо, двоє українських пілотів відправилися до США для навчання на винищувачах F-16.

Винищувач F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – американський винищувач четвертого покоління.

Про його характеристики, озброєння та ціну читайте в матеріалі Фактів ICTV.