Оборона Бахмута досягла поставлених цілей: ЗСУ знищили основне боєздатне угруповання армії РФ – Подоляк

Березень, 13 в 16:24

Оборона Бахмута на Донеччині досягла поставлених цілей. ЗСУ реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання російської армії, а також виграли час для поповнення власних ресурсів.

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що зі схвалення президента Зеленського було ухвалено рішення зробити оборону ключової ділянки фронту пріоритетним завданням. Відповідну стратегію було розроблено українськими військовими відомствами.

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– Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання противника, з одного боку, та забезпечили навчання й підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу, з іншого, — заявив радник.

Подоляк зазначив, що навіть якщо ЗСУ в якийсь момент відійдуть на вигідніші позиції, то оборона Бахмута для української сторони все одно буде великим стратегічним успіхом і фундаментом для перемоги над РФ. Він додав, що рішення про відступ українських сил у Бахмуті не було ухвалено.

Раніше ми розповідали, що у Бахмуті ЗСУ знищили більшість ПВК Вагнера. Моральний і психологічний стан російських військових дуже низький.