Березень, 14 в 21:09

Контрнаступ Збройних сил України не залежатиме від питання передачі літаків Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу в Одесі.

– Авіаційна платформа потрібна нам як посилення нашої протиповітряної оборони. Недостатньо систем Patriot, NASAMS, Crotale тощо. Тому насамперед ми боремося на дипломатичному фронті, переконуючи партнерів, що потрібно прийняти рішення про основний бойовий літак як елемент захисту передусім, – сказав він.

Очільник Міноборони додав, що питання літаків не вплине на майбутній контрнаступ українських захисників, втім, це допомогло б зберегти якомога більше людських життів і покращити наступальні можливості наших воїнів.

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Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ залежить від трьох факторів:

переведення ворога в оборону;

припинення його домінування в повітрі;

знищення логістики.

– У цих трьох факторах, два – це авіація. Тому що скоріше отримаємо сучасний літак, то краще, – відзначив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що сьогодні країни Заходу ведуть дискусії щодо типу винищувачів, які вони могли б передати Україні для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: Ukraine Media Center Odesa