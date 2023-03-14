Березень, 14 в 21:32

У вівторок, 14 березня, в День українського добровольця, президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, які стали на захист України, а також рідним загиблих захисників.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці.

– Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя й чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю – кожного й кожної. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться жодному загарбнику, – наголосив Зеленський.

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Він додав, що в світі не залишилося куточка, де б не чули про силу і сміливість, яку проявили мільйони українських громадян.

Президент нагадав, що тисячі українців стали на захист своєї країни. Українські добровольці щоденно воюють на передовій у складі різних підрозділів.

– Українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть. 24 лютого, 2014 рік, боротьба за волю для України у ХХ столітті, визвольні битви більш ранніх часів – усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо щодня, – заявив глава держави.

Присутні на церемонії вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх захисників, котрі загинули за Україну.

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Під час церемонії Володимир Зеленський вручив:

Орден Золота Зірка матері солдата Олександра Мацієвського , якого розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні. Військовий брав участь у захисті країни з березня 2022 року. Він був удостоєний звання Героя України посмертно.

, якого розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні. Військовий брав участь у захисті країни з березня 2022 року. Він був удостоєний звання Героя України посмертно. Орден Золота Зірка дружині та батьку молодшого лейтенанта Тараса Бобанича , які від початку повномасштабної війни на чолі 2 окремого батальйону ДУК Правий сектор брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині. У квітні 2022 року підрозділи Бобанича стримували наступ ворога на Харківщині. Захисник вирішив вивести особовий склад з-під авіаційних та артилерійських ударів РФ, а сам залишився для вогневого прикриття. Він до останнього не покидав позицій і зазнав поранень, несумісних із життям.

, які від початку повномасштабної війни на чолі 2 окремого батальйону ДУК Правий сектор брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині. У квітні 2022 року підрозділи Бобанича стримували наступ ворога на Харківщині. Захисник вирішив вивести особовий склад з-під авіаційних та артилерійських ударів РФ, а сам залишився для вогневого прикриття. Він до останнього не покидав позицій і зазнав поранень, несумісних із життям. Орден Богдана Хмельницького III ступеня молодшому лейтенантові медичної служби Аліні Михайловій – коханій загиблого військовослужбовця Дмитра Коцюбайла Приймаючи від президента нагороду, Михайлова передала йому особистий бойовий шеврон Коцюбайла, який був командиром окремого механізованого батальйону Вовки Да Вінчі.

Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, керівник нашої медичної служби «УЛЬФ» Аліна Михайлова віддала Президенту України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. pic.twitter.com/3x4HoK7q0o — Вовки Да Вінчі (@VovkyDaVinchi) March 14, 2023

Зеленський також вручив військовим ЗСУ та Національної гвардії ордени Богдана Хмельницького, ордени За мужність, медалі За військову службу Україні, медалі За врятоване життя.

Медалями Захиснику Вітчизни були відзначені співробітники Національної поліції України.