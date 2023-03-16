Март, 16 в 10:39

За последнюю неделю попытки россиян штурмовать Угледар Донецкой области почти наверняка замедлились.

Такое предположение было сделано 16 марта в разведке Минобороны Великобритании.

Это произошло после повторных неудачных и очень дорогих для РФ атак в течение трех предыдущих месяцев.

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Одним из факторов, обусловивших значительные потери России в этом секторе, стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционной системы противобронированного минирования RAAM (специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км – Ред.).

– Иногда Украина запускала мины позади шедших в наступление подразделений РФ. Это приводило к сумятице, когда россияне пытались отступать вместе с техникой, – отмечают в британской разведке.

Единственный последний заметный тактический успех России был достигнут в Бахмутском секторе, где доминируют силы наемников частной военной кампании Вагнера, которая сейчас публично враждует с Министерством обороны России.

– Существует реалистичная вероятность того, что частично Минобороны России настойчиво пытается добиться успеха в Угледаре, чтобы их достижения могли конкурировать с достижениями ЧВК Вагнера, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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