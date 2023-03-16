До штурму Вугледара РФ підштовхує конкуренція з ПВК Вагнера – розвідка Британії

Березень, 16 в 10:39

Упродовж останнього тижня спроби росіян штурмувати Вугледар Донецької області майже напевно сповільнилися.

Таке припущення зробили 16 березня в розвідці Міноборони Великої Британії.

Це сталося після повторних невдалих та надзвичайно дорогих для РФ атак протягом трьох попередніх місяців.

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Одним із факторів, що зумовив значні втрати Росії в цьому секторі, стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних системи протиброньованого мінування RAAM (спеціальний артилерійський снаряд, що розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км, – Ред.).

– Іноді Україна запускала міни позаду підрозділів РФ, що йшли в наступ. Це зумовлювало безлад, коли росіяни намагалася відступати разом із технікою, – зауважують у британській розвідці.

Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців приватної військової кампанії Вагнера, що зараз публічно ворогують із Міністерством оборони Росії.

– Існує реалістична ймовірність того, що частково Міноборони Росії наполегливо намагається досягти успіху у Вугледарі, щоб їхні досягнення могли конкурувати з досягненнями ПВК Вагнера, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

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