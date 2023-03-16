Киев имеет два варианта контрнаступления, однако выбирает, с какого начать — Politico

Март, 16 в 10:46

Киев еще не определился со стратегией весеннего контрнаступления, но вариантов есть два. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украине нельзя терять время.

Об этом пишет американское издание Politico.

Киев еще не определился со стратегией, говорят американские чиновники, но есть два варианта: продвигаться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с северной позиции, а затем на юг, отрезая российский сухопутный коридор.

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Первый вариант нереален, говорят официальные лица США, поскольку Россия укрепила свои оборонительные сооружения на восточном берегу Днепра, а Украина не располагает достаточными силами для успешной десантной операции против таких сил.

Второй вариант более вероятен, говорят чиновники.

Дара Массикот, старший научный сотрудник по вопросам политики Института RAND, заявила, что россияне наверняка хотят продвинуться к западным границам Донецкой области, а для этого им нужно захватить Бахмут и взять под контроль сеть дорог вокруг.

Американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению с целью отвоевания своих территории. Предполагается, что такое контрнаступление начнется к маю.

Сотни западных танков и бронемашин, в том числе и современных, а также впервые восемь бронемашин, которые могут разводить мосты и позволять войскам пересекать реки, уже едут в Украину.

США и европейские партнеры продолжают поставлять боеприпасы, в том числе и 155-мм снаряды, в которых остро нуждается Украина.

За последние четыре-пять месяцев США отправили в Украину несколько пакетов военной помощи, что, по словам одного американского чиновника, включает средства для весеннего контрнаступления.

— В настоящее время предпринимаются значительные усилия по укреплению Вооруженных сил Украины вооружением, боеприпасами и обучением личного состава в различных странах, чтобы позволить Украине защитить себя, — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.

Более 600 украинцев в феврале в Германии завершили военную подготовку. Они обучались стрельбе, оказанию медпомощи, а также обращению с боевыми машинами Bradley и Stryker. Сейчас эти украинские военные возвращаются на поле боя, а вторая группа из сотен солдат уже проходит эту программу.

Издание Politico отмечает, что за закрытыми дверями американские официальные лица оказывают давление на Киев, требуя экономить артиллерийские снаряды и вести более прицельный огонь — особенно в Бахмуте.

А вот генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, заявил, что украинцы ведут масштабную борьбу за выживание своей страны и не собираются сдаваться. Поэтому идет такой расход боеприпасов.