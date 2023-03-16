СБУ викрила агентурну групу розвідки РФ, яка повідомляла ворогу позиції ЗСУ під Бахмутом

Березень, 16 в 11:09

У результаті спецоперації на Донеччині викрито агентурну групу військової розвідки РФ, яка зливала ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом.

Про це повідомляє СБУ.

До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

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За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів.

Контррозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними розвідувального завдання. За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

– Встановлено, що вербування агенток він здійснював через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток, – йдеться в повідомленні.

У разі захоплення регіону агресор обіцяв своїм поплічницям керівні посади в окупаційній адміністрації.

Одній із затриманих повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.