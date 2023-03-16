Березень, 16 в 7:33

З травня 2022 року в боях за Бахмут підрозділи російської армії та бойовики Вагнера втратили від 20 до 30 тис. убитими й пораненими.

Про це на Форумі з безпекового співробітництва у Відні заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс.

За його словами, такі втрати є значними з огляду на незначне просування окупаційних військ.

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– Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як Росія продовжує наступ на Донбасі. Росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. вагнерівців і регулярних російських військових – це величезні людські втрати при загальному просуванні приблизно на 25 км, – заявив він.

За словами британського представника, на кожен пройдений кілометр припадає понад 800 убитих або поранених російських солдатів, переважна більшість з яких – найманці Вагнера.

Через такі втрати власнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину дедалі важче поповнювати запаси для того, що він назвав “м’ясорубкою” на сході України.

За словами Стаббса, у Росії вичерпуються запаси ракет. Про це свідчать інтервали між масованими ракетними ударами.

Також Росія дуже багато втратила важкої бронетехніки і через це почала використовувати на фронті 60-річні танки Т-62. З літа 2022 року зі зберігання зняли приблизно 800 застарілих Т-62.

РФ також вивела по поле бою раритетні бронетранспортери БТР-50 – які були прийняті на озброєння армії в 1954 році.

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ зауважив, що з огляду на вищезазначене не зрозуміло, чому нове покоління російської військової техніки, яке так вихваляє Кремль, відсутнє на полі бою.

– Правда полягає в тому, що розрекламований російський основний бойовий танк нового покоління Т14 Армата виявився “білим слоном”, який ледве здатен взяти участь у параді, не кажучи вже про бойові дії в Україні. А російські військово-повітряні сили настільки не довіряють багатоцільовому літаку 5-го покоління Су-57, що не наважуються використовувати його над Україною, – наголосив Стаббс.