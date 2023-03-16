Март, 16 в 0:28

США поддерживают решение военного командования Украины и президента Владимира Зеленского по удержанию Бахмута.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

— Украинцы сделали что-то невероятное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-то успехов благодаря стараниям Вооруженным силам Украины, — сказал он.

Глава Пентагона добавил, что если Владимир Зеленский изменит мнение и решит перегруппировать украинское войско, то это не будет означать проигрыш в войне.

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— Относительно значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он вовлечен конкретно по принятию решений вокруг того, что важно, а что не важно для его сил (обороны, — Ред.). Если он (Зеленский, — Ред.) скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна… Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам, — добавил Остин.

Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты продолжат поддержку любого решения Зеленского.

— Мы будем поддерживать любое решение Зеленского. Мы сейчас надеемся предоставить украинцам возможность для изменения динамики на поле боя, — добавил министр обороны США.

Перед этим украинский коллега главы Пентагона, министр обороны Алексей Резников, заявил, что итоги десятого заседания Контактной группы по обороне Украины “вселяют оптимизм”.

Напомним, десятое заседание Контактной группы по обороне Украины началось 15 марта около 14:00 по киевскому времени в онлайн-режиме.