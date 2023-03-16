Березень, 16 в 0:28

США підтримують рішення військового командування України та президента Володимира Зеленського щодо утримання Бахмута.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

– Українці зробили щось неймовірне в районі Бахмуту. Росіяни хочуть захопити це місто вже 7 місяців, але не мають там якихось успіхів завдяки старанням Збройним силам України, – сказав він.

Очільник Пентагону додав, що якщо Володимир Зеленський змінить думку та вирішить перегрупувати українське військо, то це не буде означати програш у війні.

Зараз дивляться

– Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він залучений конкретно щодо прийняття рішень навколо того, що важливо, а що не важливо для його сил (оборони, – Ред.). Якщо він (Зеленський, – Ред.) скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно… Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам, – додав Остін.

Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати продовжать підтримку будь-якого рішення Зеленського.

– Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського. Ми зараз сподіваємось надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою, – додав міністр оборони США.

Перед цим український колега глави Пентагону, міністр оборони Олексій Резніков, заявив, що підсумки десятого засідання Контактної групи з оборони України “вселяють оптимізм”.

Нагадаємо, десяте засідання Контактної групи з оборони України розпочалося 15 березня близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.