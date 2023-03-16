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Факты / Україна

ВСУ могли отвоевать территории в Луганской области – ISW

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Недавно Вооруженным силам Украины, предположительно, удалось осуществить контратаки и вернуть территории в Луганской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своей сводке.

Эксперты заметили, что общий темп российских операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями.

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В ISW отмечают: их наблюдения согласовываются с заявлениями спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского.

Последний, в частности, 15 марта заявил, что ежедневные наземные атаки россиян сократились с 90-100 атак в сутки до 20-29.

Потерю наступательного потенциала Алексей Дмитрашковский объясняет значительными потерями живой силы и техники.

– Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если этого уже не произошло, хотя Россия перебросила на линию Сватово – Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий, – считают в ISW.

По данным Института изучения войны, армия РФ достигла минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области на протяжении последней недели, в то время как ВСУ после контратак, вероятно, могли вернуть территории в регионе.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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