Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ могли відвоювати території в Луганській області – ISW

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Нещодавно Збройним силам України, імовірно, вдалося здійснити контратаки та повернути території в Луганській області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму зведенні.

Експерти помітили, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.

Зараз дивляться

В ISW зауважують: їхні спостереження узгоджуються із заявами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського.

Останній, зокрема, 15 березня заявив, що щоденні наземні атаки росіян скоротилися з 90-100 атак на добу до 20-29.

Втрату наступального потенціалу Олексій Дмитрашківський пояснює значними втратами живої сили та техніки.

– Російська наступальна операція в Луганській області, імовірно, наближається до кульмінації, якщо цього вже не сталося, хоча Росія перекинула на лінію Сватове – Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій, – вважають в ISW.

За даними Інституту вивчення війни, армія РФ досягла мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області впродовж останнього тижня, тоді як ЗСУ після контратак, імовірно, могли повернути території в регіоні.

Читайте
Цифри доволі малі: аналітики порахували, скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу

Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка