ЗСУ могли відвоювати території в Луганській області – ISW
Нещодавно Збройним силам України, імовірно, вдалося здійснити контратаки та повернути території в Луганській області.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму зведенні.
Експерти помітили, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.
В ISW зауважують: їхні спостереження узгоджуються із заявами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського.
Останній, зокрема, 15 березня заявив, що щоденні наземні атаки росіян скоротилися з 90-100 атак на добу до 20-29.
Втрату наступального потенціалу Олексій Дмитрашківський пояснює значними втратами живої сили та техніки.
– Російська наступальна операція в Луганській області, імовірно, наближається до кульмінації, якщо цього вже не сталося, хоча Росія перекинула на лінію Сватове – Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій, – вважають в ISW.
За даними Інституту вивчення війни, армія РФ досягла мінімальних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту в Луганській області впродовж останнього тижня, тоді як ЗСУ після контратак, імовірно, могли повернути території в регіоні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 386-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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