Страны Евросоюза могут передать Украине 1 млн снарядов до конца года — СМИ
Несколько стран Европейского Союза хотят конкретизировать инициативу по совместной закупке боеприпасов для Украины.
Они предлагают передать ВСУ 1 млн артиллерийских снарядов до конца 2023 года.
Как сообщает издание Handelsblatt, об этом говорится в проекте выводов саммита ЕС, который состоится 23-24 марта.
Сейчас такую инициативу уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.
В документе также есть призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе посредством совместных закупок.
По данным Handelsblatt, формулировка документа еще не утверждена окончательно и может измениться до начала саммита.
Ранее стало известно, что ЕС планирует выделить €500 млн на ускорение производства боеприпасов калибра 155 мм, чтобы в будущем передать их Украине.
В начале марта министр обороны Алексей Резников направил письмо своим коллегам из стран Евросоюза, в котором сообщил, что Украина нуждается в увеличении количества боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые предоставляет ЕС.