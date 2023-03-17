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Факты / Україна

Страны Евросоюза могут передать Украине 1 млн снарядов до конца года — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
ЄС
Фото: Unsplash

Несколько стран Европейского Союза хотят конкретизировать инициативу по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Они предлагают передать ВСУ 1 млн артиллерийских снарядов до конца 2023 года.

Как сообщает издание Handelsblatt, об этом говорится в проекте выводов саммита ЕС, который состоится 23-24 марта.

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Сейчас такую инициативу уже поддержали страны Балтии, Польша, Финляндия, Румыния.

В документе также есть призыв к странам немедленно предоставить боеприпасы, в том числе посредством совместных закупок.

По данным Handelsblatt, формулировка документа еще не утверждена окончательно и может измениться до начала саммита.

Ранее стало известно, что ЕС планирует выделить €500 млн на ускорение производства боеприпасов калибра 155 мм, чтобы в будущем передать их Украине.

В начале марта министр обороны Алексей Резников направил письмо своим коллегам из стран Евросоюза, в котором сообщил, что Украина нуждается в увеличении количества боеприпасов и артиллерийских снарядов, которые предоставляет ЕС.

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