Скільки отримують військовослужбовці ДПСУ: розмір грошового забезпечення у 2023 році
У лютому 2023 року відбулися вагомі зміни щодо грошового забезпечення українських військовослужбовців, поліціянтів і працівників ДСНС.
Кабмін істотно змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Наприклад, додаткову винагороду в 30 тис. грн більше не виплачують тим, хто перебуває в тилу.
Факти ICTV дізнавалися, яку заробітну платню отримують військовослужбовці Держприкордонслужби у 2023 році та яка сума їхньої додаткової грошової винагороди.
Зарплати військовослужбовців Держприкордонслужби 2023 – розмір
У Державній прикордонній службі України повідомили, що з 1 лютого 2023 року було збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби від 30 до 55%.
Відповідно, мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців ДПСУ у 2023 році становить 20 100 грн на місяць.
Крім того, у лютому цього року майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.
Загалом до грошового забезпечення ДПСУ входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);
- одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Додаткова грошова допомога військовослужбовцям Держприкордонслужби 2023
Із 1 лютого 2023 року було змінено порядок та умови виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану.
Згідно з новим порядком та умовами, бойові виплати у 100 тис. грн на місяць продовжили отримувати лише ті військовослужбовці, які воюють із противником на передовій.
– Те ж саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються, – повідомили у ДПСУ.
Тобто військовослужбовці ДПСУ, які не виконують бойових (спеціальних) завдань у складі активних угруповань військ Сил оборони держави та перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, отримують лише основне грошове забезпечення (зарплату).
Це також стосується строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладів і військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах.
А військові Держприкордонслужби, які перебувають у зоні бойових дій і воюють із противником на передовій, додатково до основної зарплати отримують 100 тис. грн на місяць.
Фото: ДПСУ
Джерело: ДПСУ