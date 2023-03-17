Березень, 17 в 14:38

У лютому 2023 року відбулися вагомі зміни щодо грошового забезпечення українських військовослужбовців, поліціянтів і працівників ДСНС.

Кабмін істотно змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Наприклад, додаткову винагороду в 30 тис. грн більше не виплачують тим, хто перебуває в тилу.

Факти ICTV дізнавалися, яку заробітну платню отримують військовослужбовці Держприкордонслужби у 2023 році та яка сума їхньої додаткової грошової винагороди.

Зараз дивляться

Зарплати військовослужбовців Держприкордонслужби 2023 – розмір

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з 1 лютого 2023 року було збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби від 30 до 55%.

Відповідно, мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців ДПСУ у 2023 році становить 20 100 грн на місяць.

Крім того, у лютому цього року майже весь особовий склад прикордонного відомства вже отримав підвищене грошове забезпечення.

Загалом до грошового забезпечення ДПСУ входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Додаткова грошова допомога військовослужбовцям Держприкордонслужби 2023

Із 1 лютого 2023 року було змінено порядок та умови виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану.

Згідно з новим порядком та умовами, бойові виплати у 100 тис. грн на місяць продовжили отримувати лише ті військовослужбовці, які воюють із противником на передовій.

– Те ж саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти – виплати винагороди у розмірі 100 тис. грн для них також зберігаються, – повідомили у ДПСУ.

Тобто військовослужбовці ДПСУ, які не виконують бойових (спеціальних) завдань у складі активних угруповань військ Сил оборони держави та перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, отримують лише основне грошове забезпечення (зарплату).

Це також стосується строковиків, курсантів вищих військових навчальних закладів і військовослужбовців, які проходять службу у вищих військових навчальних закладах.

А військові Держприкордонслужби, які перебувають у зоні бойових дій і воюють із противником на передовій, додатково до основної зарплати отримують 100 тис. грн на місяць.

Читайте Якими будуть зарплати військових у 2023 році

Фото: ДПСУ

Джерело: ДПСУ