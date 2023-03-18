Оккупанты хотят взять в кольцо Авдеевку: в ВСУ рассказали об “успехах” РФ

Март, 18 в 16:02

Высшее военное руководство РФ сосредоточено на том, чтобы взять в кольцо Авдеевку, но пока все эти попытки тщетны. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Єдині новини.

— За прошедшие сутки враг 21 раз пытался атаковать позиции в районе Авдеевки и Марьинки, но безуспешно…Ночью враг вообще прекратил атаки. Наверное, это связано с многочисленными потерями. Только за вчерашний день противник потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными, — подчеркнул он.

В то же время, по его словам, в районе Авдеевки и Марьинки оккупанты усилили 155 бригаду морской пехоты подразделением спецназа 98 десантно-штурмовой бригады, правда, морально-психологическое состояние военных этого подразделения очень низкое.

Дмитрашковский напомнил, что на Авдеевском направлении враг пытался достаточно активно атаковать две недели назад, но понес значительные потери в живой силе и технике, поэтому россиянам нужно время на восстановление.

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— Но, для российских военных пенсионеров, которые находится в Кремле, основным замыслом является взятие в кольцо Авдеевки. Сам город им не нужен, а просто локализовать все Силы обороны, которые там находятся. Пока все эти попытки тщетны, и собственно, ожидаем, что будет дальше. Но учитывая все заметно, что враг уже достаточно истощен, — подытожил Дмитрашковский.

Накануне, 17 марта, российские войска нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области. К счастью, обошлось без жертв.