Окупанти хочуть взяти в кільце Авдіївку: в ЗСУ розповіли про “успіхи” РФ

Березень, 18 в 16:02

Вище військове керівництво РФ зосереджене на тому, щоб взяти в кільце Авдіївку, але наразі всі ці спроби марні. Про це повідомив спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Протягом минулої доби ворог 21 раз спробував атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар’їнки, але безуспішно…Вночі ворог взагалі припинив атаки. Напевно, це пов’язано з чисельними втратами. Лише за вчора противник втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими, – наголосив він.

Водночас, за його словами, в районі Авдіївки та Мар’їнки окупанти підсилили 155 бригаду морської піхоти підрозділом спецпризначенців 98 десантно-штурмової бригади, щоправда, морально-психологічний стан військових цього підрозділу дуже низький.

Дмитрашківський нагадав, що на Авдіївському напрямку ворог намагався досить активно атакувати два тижні тому, але зазнав значних втрат в живій силі та техніці, тому росіянам потрібен час на відновлення.

Зараз дивляться

– Але для російських військових пенсіонерів, які перебувають у Кремлі, основним задумом є взяття в кільце Авдіївки. Саме місто їм не потрібне, а просто локалізувати всі Сили оборони, які там є. Поки що всі ці спроби марні, і власне, очікуємо, що буде далі. Але з огляду на все, ворог уже досить виснажений, – підсумував Дмитрашківський.

Напередодні, 17 березня, російські війська завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці Донецької області. На щастя, обійшлося без жертв.