Март, 18 в 6:54

Россияне во временно оккупированном Крыму вблизи города Перекопск продолжают строить фортификационные сооружения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, фортификации возводят и роют окопы между населенными пунктами Ишунь и Воинка.

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К тому же оккупанты не сами роют траншеи, а к работам принудительно привлекают гражданское население еще и на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что российские военные роют окопы вдоль трассы Мариуполь-Донецк в районе села Гранитное.

Центр национального сопротивления также сообщал, что в Крыму растут панические настроения населения из-за так называемой частичной мобилизации.

А на территории прибрежных турбаз и пансионатов в Ялте Донецкой области Россия дополнительно разместила около 1 тыс. военнослужащих.

Фото: Оперативный ВСУ