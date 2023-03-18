Оккупанты заставляют население рыть окопы вблизи Перекопска в Крыму
Россияне во временно оккупированном Крыму вблизи города Перекопск продолжают строить фортификационные сооружения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, фортификации возводят и роют окопы между населенными пунктами Ишунь и Воинка.
К тому же оккупанты не сами роют траншеи, а к работам принудительно привлекают гражданское население еще и на безвозмездной основе.
Ранее сообщалось, что российские военные роют окопы вдоль трассы Мариуполь-Донецк в районе села Гранитное.
Центр национального сопротивления также сообщал, что в Крыму растут панические настроения населения из-за так называемой частичной мобилизации.
А на территории прибрежных турбаз и пансионатов в Ялте Донецкой области Россия дополнительно разместила около 1 тыс. военнослужащих.
Фото: Оперативный ВСУ