Березень, 18 в 6:54

Росіяни в тимчасово окупованому Криму поблизу міста Перекопська продовжують будувати фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, фортифікації зводять та риють окопи між населеними пунктами Ішунь та Воїнка.

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До того ж окупанти не самі риють траншеї, а до робіт примусово залучають цивільне населення ще й на безоплатній основі.

Раніше повідомлялося, що російські військові риють окопи вздовж траси Маріуполь-Донецьк у районі села Гранітне.

Центр національного спротиву також повідомляв, що у Криму зростають панічні настрої населення через так звану часткову мобілізацію.

А території прибережних турбаз і пансіонатів в Ялті Донецької області РФ додатково розмістила близько 1 тис. військовослужбовців.

Фото: Оперативний ЗСУ