Погрожував ножем та намагався зґвалтувати: у Броварах у ТРЦ чоловік напав на жінку у вбиральні

Березень, 18 в 22:12

У Броварах у торговому центрі чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

– У торговому центрі Броварів раніше засуджений молодик увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок напав на жінку, погрожував ножем, намагався вчинити сексуальне насильство, – йдеться у повідомленні.

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Однак довести розпочате до кінця нападник не зміг, йому завадила жінка, яка увійшла до туалету за ним. Гвалтівник спробував втекти.

Співробітники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: Андрій Нєбитов