Март, 18 в 18:16

ПриватБанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах в работе карт в ночь на 19 марта из-за технических работ.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Предупреждение было опубликовано в разделе Приват24 для бизнеса.

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— Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с картами, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, 15 февраля текущего года большая палата Верховного суда приняла окончательное решение в деле по иску Александра Дубилета. Таким образом, возвращение национализированного в 2016 году Приватбанка его бывшим владельцам стало невозможным.