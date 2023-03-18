ПриватБанк предупредил о проблемах в работе карт: что произошло
Фото: Depositphotos
ПриватБанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах в работе карт в ночь на 19 марта из-за технических работ.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Предупреждение было опубликовано в разделе Приват24 для бизнеса.
Сейчас смотрят
— Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с картами, — сообщили в пресс-центре.
Напомним, 15 февраля текущего года большая палата Верховного суда приняла окончательное решение в деле по иску Александра Дубилета. Таким образом, возвращение национализированного в 2016 году Приватбанка его бывшим владельцам стало невозможным.