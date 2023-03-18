Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ПриватБанк предупредил о проблемах в работе карт: что произошло

Илья Нежигай, редактор ленты
ПриватБанк предупредил о проблемах в работе карт: что произошло
Фото: Depositphotos

ПриватБанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах в работе карт в ночь на 19 марта из-за технических работ.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Предупреждение было опубликовано в разделе Приват24 для бизнеса.

Сейчас смотрят

— Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с картами, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, 15 февраля текущего года большая палата Верховного суда приняла окончательное решение в деле по иску Александра Дубилета. Таким образом, возвращение национализированного в 2016 году Приватбанка его бывшим владельцам стало невозможным.

Читайте
Как получить денежный перевод Western Union через Приват24 — инструкция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка