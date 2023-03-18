ПриватБанк попередив про проблеми в роботі карток: що сталося
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ПриватБанк попередив своїх клієнтів про можливі проблеми у роботі карток в ніч проти 19 березня через технічні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі банку.
Попередження було опубліковане в розділі Приват24 для бізнесу.
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– Шановні клієнти, ми робимо ПриватБанк кращим, комфортнішим та ще технологічнішим, тому запланували технічні роботи: У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками, – повідомили в пресцентрі.
Нагадаємо, 15 лютого поточного року велика палата Верховного суду прийняла остаточне рішення у справі за позовом Олександра Дубілета. Таким чином, повернення націоналізованого у 2016 році Приватбанку його колишнім власникам стало неможливим.