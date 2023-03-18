Березень, 18 в 13:12

Спецпризначенці СБУ за ніч знищили 10 російських танків та БТР

В СБУ показали, як їхні спецпризначенці “Білі Вовки” за одну ніч знищили 10 російських танків та один БТР на Донецькому напрямку.

– Наші специ Центру спецоперацій А відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку 11 знищених цілей! За одну ніч, – уточнюють в Службі безпеки.

За останню добу ЗСУ знищили ще 880 російських окупантів, загальні втрати ворога сягнули близько 164 200 вбитими.

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Українські захисники також знищили багато бойової техніки, зокрема п’ять танків, сім броньовиків, вісім артсистем та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.