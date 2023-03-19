РФ квапиться підсилити свої війська під Вугледаром підрозділом Шторм – Генштаб ЗСУ
Російське командування квапиться підсилити своє угруповання під Вугледаром Донецької області підрозділом Шторм.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, бойове злагодження підрозділу почалось 13 березня в 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного військового округу.
До України підрозділ планують перекинути 24 березня.
– У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих, які перебувають на лікуванні та реабілітації, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
За даними української сторони, російські військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення.
Дуже низький у них і рівень мотивації.
Є інформація про чималу кількість спроб уникнення відправлення до району ведення бойових дій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони