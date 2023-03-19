РФ квапиться підсилити свої війська під Вугледаром підрозділом Шторм – Генштаб ЗСУ

Березень, 19 в 6:50

Російське командування квапиться підсилити своє угруповання під Вугледаром Донецької області підрозділом Шторм.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, бойове злагодження підрозділу почалось 13 березня в 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного військового округу.

До України підрозділ планують перекинути 24 березня.

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– У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих, які перебувають на лікуванні та реабілітації, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

За даними української сторони, російські військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення.

Дуже низький у них і рівень мотивації.

Є інформація про чималу кількість спроб уникнення відправлення до району ведення бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони