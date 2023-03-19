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Факти / Україна

РФ квапиться підсилити свої війська під Вугледаром підрозділом Шторм – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові РФ

Російське командування квапиться підсилити своє угруповання під Вугледаром Донецької області підрозділом Шторм.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, бойове злагодження підрозділу почалось 13 березня в 37 окремій мотострілецькій бригаді 36 армії Східного військового округу.

До України підрозділ планують перекинути 24 березня.

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– У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих, які перебувають на лікуванні та реабілітації, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

За даними української сторони, російські військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення.

Дуже низький у них і рівень мотивації.

Є інформація про чималу кількість спроб уникнення відправлення до району ведення бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони

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