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Факты / Україна

В Черном море — 9 вражеских кораблей, есть угроза точечных ударов — ОК Юг

Бедрак Виктория, редактор ленты
калібр

Утром 19 марта РФ вывела на боевое дежурство в Черное море девять своих кораблей. Среди них два надводных ракетоносителя, общий залп которых — 16 ракет Калибр.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— В Черном море они держат в безопасном для себя районе, чтобы не быть пораженными нашим оружием. Также наблюдается сворачивание операции поисковой, где произошел воздушный инцидент, они там кое-что выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ, — сказала она.

Гуменюк отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. РФ пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают ожидаемых результатов благодаря украинской ПВО.

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— Как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле, — добавила она.

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Источник: телемарафон

Фото: ОК Юг

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