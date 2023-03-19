У Чорному морі – 9 ворожих кораблів, є загроза точкових ударів – ОК Південь

Березень, 19 в 10:40

Вранці 19 березня РФ вивела на бойове чергування у Чорне море дев’ять своїх кораблів. Серед них два надводні ракетоносії, загальний залп яких – 16 ракет Калібр.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– У Чорному морі вони тримають у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими нашою зброєю. Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. РФ намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають очікуваних результатів завдяки українській ППО.

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– Зазвичай окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі, – додала вона.

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь