Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Чорному морі – 9 ворожих кораблів, є загроза точкових ударів – ОК Південь

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
калібр

Вранці 19 березня РФ вивела на бойове чергування у Чорне море дев’ять своїх кораблів. Серед них два надводні ракетоносії, загальний залп яких – 16 ракет Калібр.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

– У Чорному морі вони тримають у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими нашою зброєю. Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. РФ намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають очікуваних результатів завдяки українській ППО.

Зараз дивляться

– Зазвичай окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі, – додала вона.

Читайте
РФ квапиться підсилити свої війська під Вугледаром підрозділом Шторм – Генштаб ЗСУ

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка