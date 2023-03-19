Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Окно возможностей открыто. У Украины будет только одна попытка контрнаступления — президент Чехии

Бедрак Виктория, редактор ленты
Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина будет иметь только одну попытку контрнаступления.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев.

Сейчас смотрят

— Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно, — считает он.

По его мнению, многие страны могут устать от войны.

— Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать большое контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно, — добавил глава Чехии.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.

Читайте
Пригожин ищет причины, чтобы объяснить невозможность захвата Бахмута – ISW

Источник: Rzeczpospolita

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка