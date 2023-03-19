Окно возможностей открыто. У Украины будет только одна попытка контрнаступления — президент Чехии

Март, 19 в 15:55

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина будет иметь только одну попытку контрнаступления.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

Петр Павел отметил, что контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев.

Сейчас смотрят

— Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно, — считает он.

По его мнению, многие страны могут устать от войны.

— Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать большое контрнаступление и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно, — добавил глава Чехии.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению, оно может начаться через два месяца.

Источник: Rzeczpospolita