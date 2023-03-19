Вікно можливостей відкрито. В України буде тільки одна спроба контрнаступу – президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу.
Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.
Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.
– Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно, – вважає він.
На його думку, багато країн можуть втомитись від війни.
– Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно, – додав очільник Чехії.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові продовжують готуватися до контрнаступу, він може розпочатися за два місяці.
Джерело: Rzeczpospolita