Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Вікно можливостей відкрито. В України буде тільки одна спроба контрнаступу – президент Чехії

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме тільки одну спробу контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita.

Петр Павел зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.

Зараз дивляться

– Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно, – вважає він.

На його думку, багато країн можуть втомитись від війни.

– Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно, – додав очільник Чехії.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові продовжують готуватися до контрнаступу, він може розпочатися за два місяці.

Читайте
Пригожин шукає причини, щоб пояснити неможливість захоплення Бахмута – ISW

Джерело: Rzeczpospolita

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка