Оккупанты пытаются создать впечатление наступления на Запорожье, чтобы отвлечь внимание ВСУ — Наев

Март, 20 в 11:25

Армия РФ сосредоточила свои наступательные действия в Луганской и Донецкой областях, но оккупанты пытаются создать впечатление подготовки к наступлению на других направлениях, в частности на Запорожском, чтобы отвлечь внимание украинских защитников.

Такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

– Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно. Однако россияне пытаются создать представление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования, — сказал он.

Командующий отметил, что на сегодня противник не готов вести наступательные действия и на северном направлении. Но ВСУ предусматривают все возможные сценарии развития ситуации.

Сейчас смотрят

Ранее мы рассказывали, что Россия не оставит попыток захватить всю территорию Украины впрочем, ВСУ и в дальнейшем будут прилагать усилия для сдерживания дальнейшего продвижения оккупантов, нанося им максимальные потери в живой силе и технике.

Фото: Сергей Наев