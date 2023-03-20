Окупанти намагаються створити враження наступу на Запоріжжі, щоб відволікти увагу ЗСУ – Наєв

Березень, 20 в 11:25

Армія РФ зосередила свої наступальні дії у Луганській та Донецькій областях, але окупанти намагаються створити враження підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема на Запорізькому, щоб відвернути увагу українських захисників.

Таку заяву зробив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

– З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо. Проте росіяни намагаються створити уявлення, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування, – сказав він.

Командувач зауважив, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії й на північному напрямку. Але ЗСУ передбачають усі можливі сценарії розвитку ситуації.

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Раніше ми розповідали, що Росія не полишатиме спроб захопити всю територію України, втім ЗСУ і надалі докладатимуть зусиль для стримування подальшого просування окупантів, завдаючи їм максимальних втрат у живій силі та техніці.

Фото: Сергій Наєв