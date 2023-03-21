Март, 21 в 16:28

Российский флот фактически оказался в ловушке в Черном море. Оккупанты могут рассредоточивать корабли по акватории, однако вывести их за пределы Черного моря нет возможности.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в комментарии агентству Укринформ.

Таким образом она ответила на вопрос, может ли Россия начать выводить свой Черноморский флот из-за опасений потерять корабли и взрывов во временно оккупированном Крыму.

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Гуменюк объяснила, что глубина Азовского моря не совсем подходит для российских военных кораблей.

В то же время вывести флот через пролив Босфор Россия не может – из-за международного законодательства. Так, согласно Конвенции Монтре, во время войны пролив должен быть закрыт для прохода военных судов любой воюющей страны.

– Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас может быть разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить из Черного моря через Босфор им не позволят международное законодательство и принятые санкции, — подчеркнула Гуменюк.

Она подтвердила, что российский флот находится в своеобразной “ловушке”.

– В какой-то степени да. Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава, чтобы это было безопасно для них, — отметила Гуменюк.

Она напомнила, что российские оккупанты считают безопасным расстояние в 100 морских миль от контролируемого Украиной побережья.

Накануне вечером во временно оккупированном городе Джанкой (Крым) раздались взрывы. Впоследствии в украинской разведке сообщили об уничтожении российских крылатых ракет Калибр во время их транспортировки по железной дороге.