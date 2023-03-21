Курс оккупантам указан четко – Гуменюк об уничтожении Калибров в Джанкое
Уничтожением ракет Калибр НК в Джанкое в пока захваченном Крыму российским оккупантам был четко указан курс.
Так в эфире общенационального телемарафона Єдині новини прокомментировала взрывы в Джанкое руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
– Джанкой является узловой станцией в Крыму. Еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.
Пока курс указан четко для понимания, что по железной дорогой уже почти необходимо выезжать, – отметила Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупационные власти вспоминать об уничтоженных Калибрах не будут, потому что это не способствует их имиджу.
– Оккупантам теперь нужно разобраться с произошедшим.
Они чувствовали себя достаточно спокойно, тем более на таком расстоянии, и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места серьезной дислокации, – говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Пока россияне взрывы в Джанкое списывают на работу своей противовоздушной обороны, работают “по методичкам”, пытаясь убедить население временно оккупированного Крыма в том, что все идет по плану.
Но, отмечает Наталья Гуменюк, уже известно, к чему приводит такое убеждение.
Пока улучшить противовоздушную оборону россиянам нечем, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс РФ.
На данный момент они могут поддерживать ВПК в состоянии легкой реанимации, говорит Наталья Гуменюк.
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Фото: Минобороны России