Березень, 21 в 16:28

Російський флот фактично опинився у пастці в Чорному морі. Окупанти можуть розосереджувати кораблі по акваторії, проте вивести їх за межі Чорного моря немає можливості.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в коментарі агентству Укрінформ.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи може Росія почати виводити свій Чорноморський флот через побоювання втратити кораблі та вибухи в тимчасово окупованому Криму.

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Гуменюк пояснила, що глибина Азовського моря не надто підходить для російських військових кораблів.

Водночас вивести флот через протоку Босфор Росія не може – через міжнародне законодавство. Так, згідно з Конвенцією Монтре, під час війни протока має бути закрита для проходу військових суден будь-якої воюючої країни.

– З географічного погялду, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є у Чорному морі. Виходити ж із Чорного моря через Босфор їм не дозволять міжнародне законодавство і вжиті санкції, – наголосила Гуменюк.

Вона підтвердила, що російський флот перебуває у своєрідній “пастці”.

– Певною мірою так. Але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу, щоб це було для них безпечно, – зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що російські окупанти вважають безпечною відстань у 100 морських миль від контрольованого Україною узбережжя.

Напередодні ввечері в тимчасово окупованому місті Джанкой (Крим) пролунали вибухи. Згодом в українській розвідці повідомили про знищення російських крилатих ракет Калібр під час їхнього транспортування залізницею.