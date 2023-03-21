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Факты / Україна

Подтверждения телефонного разговора с лидером Китая пока нет — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський, Сі Цзіньпінь

Подтверждения возможного телефонного разговора лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Украины на данный момент нет.

Об этом заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира.

— Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа, — сказал он во вторник на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что после визита в Москву лидер КНР Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому.

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Сейчас Си Цзиньпин находится в России. Это первый государственный визит китайского лидера в РФ за четыре года, он продлится до 22 марта.

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