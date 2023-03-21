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Факти / Україна

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю наразі немає – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський, Сі Цзіньпінь

Підтвердження можливої телефонної розмови лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України наразі немає.

Про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна запропонувала Китаю взяти участь у реалізації її формули миру.

– Китаю ми й публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру та запрошуємо взяти участь у цій формулі. Очікуємо відповіді, – сказав він у вівторок на пресконференції після переговорів із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Раніше у західних ЗМІ з’явилась інформація, що після візиту до Москви лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському.

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Наразі Сі Цзіньпін перебуває у Росії. Це перший державний візит китайського лідера до РФ за чотири роки, він триватиме до 22 березня.

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