Воздушная тревога в Донецкой области: в Константиновке раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
21 марта в Константиновке Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщают местные сообщества.
Воздушная тревога в Донецкой области была объявлена в 09:55.
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Областные власти ситуацию в городе пока не комментировали.
Тем временем утром руководитель областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что накануне в Константиновке российские оккупанты повредили три частных дома, детсад, газо- и водопровод.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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