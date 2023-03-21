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Факты / Україна

Воздушная тревога в Донецкой области: в Константиновке раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Воздушная тревога в Донецкой области: в Константиновке раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

21 марта в Константиновке Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщают местные сообщества.

Воздушная тревога в Донецкой области была объявлена в 09:55.

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Областные власти ситуацию в городе пока не комментировали.

Тем временем утром руководитель областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что накануне в Константиновке российские оккупанты повредили три частных дома, детсад, газо- и водопровод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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