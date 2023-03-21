Повітряна тривога в Донецькій області: у Костянтинівці гримлять вибухи
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21 березня в Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві спільноти.
Повітряну тривогу в Донецькій області було оголошено о 09:55.
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Обласна влада ситуацію в місті поки що не коментувала.
Натомість уранці керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні в Костянтинівці російські окупанти пошкодили три приватні будинки, дитсадок, газо- та водогін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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