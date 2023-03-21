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Факти / Україна

Повітряна тривога в Донецькій області: у Костянтинівці гримлять вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Повітряна тривога в Донецькій області: у Костянтинівці гримлять вибухи
Фото: Depositphotos

21 березня в Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві спільноти.

Повітряну тривогу в Донецькій області було оголошено о 09:55.

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Карта повітряних тривог 21 березня 2023

Обласна влада ситуацію в місті поки що не коментувала.

Натомість уранці керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні в Костянтинівці російські окупанти пошкодили три приватні будинки, дитсадок, газо- та водогін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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