Повітряна тривога в Донецькій області: у Костянтинівці гримлять вибухи

Березень, 21 в 10:45

21 березня в Костянтинівці Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві спільноти.

Повітряну тривогу в Донецькій області було оголошено о 09:55.

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Обласна влада ситуацію в місті поки що не коментувала.

Натомість уранці керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні в Костянтинівці російські окупанти пошкодили три приватні будинки, дитсадок, газо- та водогін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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