Март, 21 в 23:37

Ровно год назад, 21 марта 2022-го, состоялся первый полет спасательной спецоперации к окруженной Азовстали.

О деталях секретной миссии, которая спасла сотни жизней — рассказали спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Беспрецедентная спасательная операция началась, когда к мариупольскому гарнизону не оставалось путей. В подземелье Азовстали заканчивались боеприпасы, еда, а десятки раненых воинов без медикаментов и эвакуации были обречены.

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Первый полет должен был состояться 20 марта, но его пришлось отложить из-за слива информации. Тогда на точку, где должны были садиться украинские летчики, зашли штурмовики и начали обстреливать место посадки.

21 марта 2022 года на рассвете первые два вертолета поднялись в небо. Полет удался, летчики успешно доставили груз в Мариуполь и выполнили ключевую задачу — доказали, что это вообще возможно.

— Один из бойцов сказал: Я не знаю, откуда вы прилетели, но вы к нам прилетели с небес! — вспомнил спецназовец ГУР Флинт.

Дорога в одну сторону из Днепра в Мариуполь заняла час и 17 минут. Летчики должны были выполнить следующие полеты 28 и 31 марта.

— Сложность полета была в том, что была не сильно хорошая погода. Темная ночь. В очках ночного видения. Было очень плохо видно. Моментами моросил снег с дождем. Я, как летчик-штурман, должен подсказывать, что впереди есть ЛЭП, сухостои, деревья. Летели мы на минимальной высоте — 5 метров. Максимально, когда мы перепрыгивали высокие ЛЭПы, это 17 метров было, — рассказал летчик-штурман Влад.

Полет на критически малой высоте в несколько метров помогал скрыться от вражеской ПВО.

Офицеры ГУР придумали план, как скрыть рев двигателя, чтобы борт стал невидимкой.

— В то время, когда мы пересекали линию фронта, за минуту до пересечения работала наша артиллерия. Оккупантов отвлекали, — рассказал 51-летний пилот Виталий.

Перед полетом со всех вертолетов снимали лишнее железо, чтобы больше уместилось груза для воинов Мариуполя.

— Мы знали четко, что когда-то этот коридор возможностей будет закрыт. Мы должны были как можно больше передать вооружения, материальных средств ребятам, — отметил представитель разведки.

За безопасность экипажа в течение всего пути отвечали спецназовцы ГУР. Они должны были отстреливать все атаки врага из пулеметов.

31 марта к Азовстали прилетело наибольшее количество вертолетов — целых пять. С пятью тоннами груза, боеприпасами, Starlink и лекарствами.

— Когда мы были на Азовстали, я не видел там ни одного обреченного лица. Ребята в аду, а у них в глазах – надежда. Они видят, что их не забыли. Был старший на площадке и он как-то старался, чтобы ребята спешили. И я говорю: Не спешите. Мы здесь будем стоять столько, сколько надо, и заберем всех. Это заняло семь минут, — рассказал летчик Виталий.

Дорога назад была сложнее для всех. На борту — тяжелораненые военнослужащие.

— Мой борт перевозил 16 раненых, из которых пять были на носилках. Те, которые были на носилках, были в тяжелом состоянии. Заполнили полностью все пространство, даже хвостовую часть, — рассказал спецназовец ГУР Нитро.

По дороге назад россияне начали обстреливать вертолеты.

— Противник применил зенитную установку. Начал обстреливать вертолеты, которые шли на взлет. Я четко определил местоположение, точку, с которой происходит это огневое поражение, и применил огневое средство. Ориентировочно — от 600 до 700 метров, — описал события Нитро.

Из 16 вертолетов, которым удалось невозможное — долететь до Азовстали, два навсегда остались в небе.

— Мы всех этих ребят помним, и пилотов, и наших товарищей. И они — в нашем сердце навсегда, — отметил Флинт.

Авиапрорыв в Мариуполь — это шесть успешных полетов. Последний состоялся 5 апреля. Но попытки прорваться снова и снова не прекращались вплоть до середины мая.