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Факты / Україна

В НАТО рассказали, каким видят контрнаступление Украины

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Чиновники и аналитики НАТО предполагают, что и Украину, и Россию ждет критическое полугодие.

Об этом журналистам сообщил один из чиновников организации Североатлантического договора.

По его словам, оружие, поставляемое сейчас Западом, будет использовано уже в мае, чтобы выгнать российских оккупантов из Юга и Востока Украины.

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— Подготовка, вооружение, логистика и информация от секретных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения ВСУ успешного контрнаступления, — сказал чиновник на брифинге.

По его словам, все готовятся к весеннему или летнему контрнаступлению, и предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников.

Что касается возможных локаций украинского контрнаступления, то, по словам представителя НАТО, Россия справедливо предполагает, что основные наступления будут проходить в Луганской и Запорожской областях.

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Цель наступления на юго-востоке страны — Прорвать сухопутный мост в Крым.

Что касается Вооруженных сил РФ, то, по словам представителя НАТО, Москва в настоящее время не готова увеличивать количество своих подразделений или боевых самолетов, дислоцированных в Украине.

Чиновник дал понять, что украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны.

В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на оккупированный Крым, так как имеет полное право вернуть себе всю украинскую территорию.

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Источник: Bild

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