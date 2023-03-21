В НАТО рассказали, каким видят контрнаступление Украины
Чиновники и аналитики НАТО предполагают, что и Украину, и Россию ждет критическое полугодие.
Об этом журналистам сообщил один из чиновников организации Североатлантического договора.
По его словам, оружие, поставляемое сейчас Западом, будет использовано уже в мае, чтобы выгнать российских оккупантов из Юга и Востока Украины.
— Подготовка, вооружение, логистика и информация от секретных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения ВСУ успешного контрнаступления, — сказал чиновник на брифинге.
По его словам, все готовятся к весеннему или летнему контрнаступлению, и предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников.
Что касается возможных локаций украинского контрнаступления, то, по словам представителя НАТО, Россия справедливо предполагает, что основные наступления будут проходить в Луганской и Запорожской областях.
Цель наступления на юго-востоке страны — Прорвать сухопутный мост в Крым.
Что касается Вооруженных сил РФ, то, по словам представителя НАТО, Москва в настоящее время не готова увеличивать количество своих подразделений или боевых самолетов, дислоцированных в Украине.
Чиновник дал понять, что украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны.
В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на оккупированный Крым, так как имеет полное право вернуть себе всю украинскую территорию.
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