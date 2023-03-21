Март, 21 в 14:09

Чиновники и аналитики НАТО предполагают, что и Украину, и Россию ждет критическое полугодие.

Об этом журналистам сообщил один из чиновников организации Североатлантического договора.

По его словам, оружие, поставляемое сейчас Западом, будет использовано уже в мае, чтобы выгнать российских оккупантов из Юга и Востока Украины.

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— Подготовка, вооружение, логистика и информация от секретных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения ВСУ успешного контрнаступления, — сказал чиновник на брифинге.

По его словам, все готовятся к весеннему или летнему контрнаступлению, и предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников.

Что касается возможных локаций украинского контрнаступления, то, по словам представителя НАТО, Россия справедливо предполагает, что основные наступления будут проходить в Луганской и Запорожской областях.

Цель наступления на юго-востоке страны — Прорвать сухопутный мост в Крым.

Что касается Вооруженных сил РФ, то, по словам представителя НАТО, Москва в настоящее время не готова увеличивать количество своих подразделений или боевых самолетов, дислоцированных в Украине.

Чиновник дал понять, что украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны.

В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на оккупированный Крым, так как имеет полное право вернуть себе всю украинскую территорию.

Источник: Bild