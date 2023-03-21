Березень, 21 в 14:09

Чиновники та аналітики НАТО припускають, що й Україну, і Росію чекає критичне півріччя.

Про це журналістам повідомив один із чиновників організації Північноатлантичного договору.

За його словами, зброю, яку зараз поставляє Захід, ЗСУ почнуть використовувати вже в травні, щоб вигнати російських окупантів із Півдня і Сходу України.

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– Підготовка, озброєння, логістика та інформація від секретних служб – партнери України наразі роблять усе можливе для проведення ЗСУ успішного контрнаступу, – сказав чиновник на брифінгу.

За його словами, всі готуються до весняного або літнього контрнаступу, і майбутні шість місяців стануть ключовим періодом у війні не тільки для України, а й для союзників.

Що стосується можливих локацій українського контрнаступу, то, за словами представника НАТО, Росія справедливо припускає, що основні наступи відбуватимуться в Луганській і Запорізькій областях.

Мета наступу на південному сході країни – Прорвати сухопутний міст до Криму.

Щодо Збройних сил РФ, то, за словами представника НАТО, Москва наразі не готова збільшувати кількість своїх підрозділів або бойових літаків, дислокованих в Україні.

Чиновник дав зрозуміти, що українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни.

У НАТО також не виключають, що Україна почне наступ на окупований Крим, оскільки має повне право повернути собі всю українську територію.

Джерело: Bild