61% европейцев поддерживает поставки оружия Украине для борьбы с РФ

Март, 22 в 18:24

61% граждан семи стран ЕС поддерживают поставки Украине оружия для борьбы с российской армией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тыс. человек.

Больше всего сторонников поставок оружия Украине наблюдается в Польше 86%. По сравнению с мартом прошлого года поддержка в стране даже выросла.

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Меньше всего идею предоставления оружия поддерживают в Италии (47%), но и там этот показатель вырос по сравнению с мартом 2022 года.

В большинстве стран ЕС поддержка поставок оружия Украине находится в диапазоне между 59% и 67%.

В частности, в Германии за выступили 59% опрошенных, в Бельгии этот показатель составляет 60%, в Испании 64%, во Франции 65%, а в Нидерландах — 67%.

Отметим, что 65% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС в ближайшие годы.

Поддержка снизилась на 4 пункта по сравнению с мартом 2022 года, но выросла на 2 пункта по сравнению с сентябрем того же года.